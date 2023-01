Kunst in Düsseldorf Malerei und Treibholzskulpturen

Der Heimat- und Bürgerverein Kaiserswerth setzt auch unter neuem Vorsitz die Tradition fort, die Werke von Künstlern aus dem Düsseldorfer Norden oder mit Bezug zum Düsseldorf Norden auszustellen. Kerstin Döhler und Ursula Lösch, die zurzeit kommissarisch den Verein leiten, kündigen nun eine Schau mit den Werken der vor einem Jahr verstobenen Künstlerin Marita Reinhold an. Sie hat lange in Wittlaer und die letzten Lebensjahre in Angermund gelebt und gearbeitet. Im Kaiserswerther Museum in der Fliednerstraße wird ab dem 27. Januar nun ein Teil ihres Nachlasses präsentiert. Damit kommt der Verein einem Wunsch der Kinder von Marita Reinhold nach, die noch einmal umfassend das Werk der Mutter präsentieren wollen. Diese hatte schon 2000, 2001 und 2013 im Museum Kaiserswerth ausgestellt.