Parkprobleme in Düsseldorf Kaiserswerther Diakonie baut neues Parkhaus

Das Parkhaus wird zwischen dem Parkplatz P1 und Hubschrauberlandeplatz entstehen und über den Parkplatz P1 erschlossen und ist als offenes viergeschossiges Gebäude mit sieben Parkebenen geplant. An der Ostseite erhält das Parkhaus eine Schallschutzfassade, um die Wohnbebauung an der Alte Kalkumer Straße vor Lärmemissionen zu schützen. Insgesamt investiert dort die Kaiserswerther Diakonie 2,8 Millionen Euro. „Damit geht die Kaiserswerther Diakonie einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Der Bau des Parkhauses ist Teil des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Parkplatzsituation auf dem Gelände der Kaiserswerther Diakonie. Viele Bereiche sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Deshalb müssen wir unser Parkplatz-Angebot anpassen und die E-Mobilität mit berücksichtigen“, erläutert Dirk Schmidt, Leiter Immobilienmanagement der Kaiserswerther Diakonie.