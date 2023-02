Sterbebegleitung in Düsseldorf Ehrenamtler schenken kostbare Momente

Info

Helfen Wer sich für die Arbeit auf der Palliativstation interessiert, kann sich per E-Mail melden an immer@kaiserswerther-diakonie.de. Man muss volljährig sein und bis drei Stunden Zeit in der Woche mitbringen und an einer Schulung teilnehmen.

Schulung Der nächste Befähigungskurs für Ehrenamtliche in der Hospizarbeit startet am 19. April. Er vermittelt Hintergrundwissen für die Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen. Infos und Anmeldung unter 0211 4054492 oder kontakt@hospiz-kaiserswerth.de.