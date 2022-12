Museen in Düsseldorf Schwesterntracht kommt ins Museum

„Die Kaiserswerther Diakonissentracht verweist auf ein besonders traditionsreiches Beispiel für das vielfältige soziale Engagement in Nordrhein-Westfalen, das ein wesentliches Merkmal dieses Landes ist. Zugleich steht sie für ein früher einmal bedeutsames, heute aber weitgehend in Vergessenheit geratenes Lebensmodell von Frauen“, erklärt Gabriele Uelsberg, Mitglied im Präsidium der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen. Denn früher lebten die Diakonissen ähnlich wie Nonnen. Sie hatten keine Familien, bekamen für ihre Arbeit nur ein Taschengeld, waren aber dafür ein Leben lang versorgt. Heute sind Diakonissen engagierte Frauen, die haupt- oder ehrenamtlich in der Pflege oder anderen sozialen Berufen tätig sind, Familie haben und ein Gehalt beziehen.