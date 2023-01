Karneval in Düsseldorf: Biwak der KG Nordlichter Nordlichter haben Herz für Jugend

(nes) Mitglieder des Tambour-Corps „Barbarossa Kaiserswerth“ sieht man wahrscheinlich eher selten in Tanzmariechen-Manier tanzen. Am Samstag, beim Biwak der KG Düsseldorfer Nordlichter, schwang aber doch der eine oder andere hinter der Bühne die Beine. Ob es an der mitreißenden Musik lag oder an der Kälte sei dahingestellt – wahrscheinlich ein wenig von beidem.