Ehrenamtliche in Langenfeld Reparieren gegen knappe Ressourcen

Beschäftigtes Treiben in dem Langenfelder Reparaturcafé Fix und Fertig. Jeden zweiten und vierten Montag eines Monats öffnen die Türen des evangelischen Gemeindezentrums an der Hardt 23. Von 15.30 Uhr bis 18 Uhr können Menschen mit defekten Haushalts- und anderen Gegenständen vorbeikommen, um sich von den 23 ehrenamtlichen Kollegen helfen zu lassen. Wie in einem Wartezimmer werden die Leute nacheinander aufgerufen, um ihr Problem zu schildern. Zusammen wird ein Arbeitszettel mit dem Problem und der Adresse ausgefüllt. Der Gast unterschreibt die Bedingung, dass von dem Reparaturcafé keine Haftung für die Arbeit übernommen wird. Wartezeiten können sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen überbrücken. Gebacken wird von weiteren ehrenamtlichen Helfern.