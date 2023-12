Beschuldigter ist ein anderer Patient Patient in Kölner Forensik getötet – Mordkommission ermittelt

Die Tat geschah bereits am Samstagabend auf der geschlossenen Station einer forensischen Einrichtung in Köln-Porz, wo sowohl Täter als auch Opfer untergebracht waren. Personal entdeckte den 40 Jahre alten Patienten gegen 20.40 Uhr leblos in seinem Zimmer und alarmierte die Rettungskräfte. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der 20-Jährige ihn erdrosselt haben. Der Mann ist geständig. Beide Männer befanden sich auf Anordnung in der Klinik im Maßregelvollzug.