Radverkehr in Düsseldorf Enger Radweg muss nicht genutzt werden

Für Ulrich A. Dorprigter, für die Grünen Mitglied in der Bezirksvertretung 5, befindet sich der Radweg auf der Arnheimer Straße und später auf der Niederrheinstraße – vom Kreisverkehr Wittlaer bis zum Kreisverkehr Kaiserswerth – an einigen Stellen in einem schlechten baulichen Zustand. Da der Weg teilweise sehr schmal ist, sieht der Politiker Gefahrenstellen zum Beispiel auf der Höhe von Baumscheiben.