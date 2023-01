Düsseldorfer helfen im Ausland Als Arzt ans andere Ende der Welt

Julian Snajberk ist reiselustig und hat bereits viele Länder besucht. Dabei hat der Mediziner allerdings nicht immer nur Urlaub gemacht, sondern im Ausland schon Praktika absolviert oder dort ehrenamtlich gearbeitet. Mehrere Monate war der 34-Jährige beispielsweise in Suriname, einem kleinen Staat an der Nordostküste Südamerikas, tätig. Im vergangenen Jahr hat der Oberkasseler, der Facharzt in der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Onkologie des Florence-Nightingale-Krankenhauses in Kaiserswerth ist, unbezahlten Urlaub genommen, um in Nepal in einer kleinen Praxis mit anzufassen.