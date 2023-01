Netzwerke in Düsseldorf Aktive Nachbarschaft gegen die Einsamkeit

Sehr beliebt ist auch das gemeinsame Mittagessen, das unter dem Motto „Zusammen isst man weniger allein“ zweimal in der Woche stattfindet. Dienstags findet der offene Treff um 12 Uhr im Café Schuster am Klemensplatz und freitags in der Casa Massimo am Kaiserswerther Markt statt. Jeder kann spontan dazukommen und dann eines der preisgünstigen Gerichte bestellen. „In Gesellschaft schmeckt es einfach besser“, sagt Hermine Conrad, die zu den rund 15 Personen gehört, die an diesen besonderen Treffen teilnehmen. „Das Angebot ist unverbindlich und offen, aber die Atmosphäre dennoch sehr herzlich und die Gespräche gut“, ergänzt Hildegard Schuster.