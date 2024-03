Tanzausbildung in Düsseldorf Ballettschule Kaiserswerth feiert erneut großen Erfolg

Insgesamt haben elf der Kaiserswerther Beiträge so gut abgeschnitten, dass sie sich für den im Juni in Venlo stattfindenden World Dance Contest qualifiziert haben. Dort werden die Kaiserswerther Ballerinen auf Tänzerinnen aus circa 15 europäischen Ländern und aus China treffen. „Ich hoffe, dass wir dort an den Erfolg des vergangenen Jahres, da fand der World Dance Contest ja in Prag statt, anknüpfen können. Dafür trainieren die Ballettschülerinnen fleißig drei- bis fünfmal in der Woche“, sagt Hansen.