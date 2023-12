Weihnachtsaktion in Rheurdt Lions Club erfüllt Wünsche von Kindern

An der Walpurgisstraße 14-32 leben Jugendliche, junge Erwachsene und junge Mütter und Väter im Alter von 16 bis 27 Jahren in eigenen Wohnungen zusammen. Zusammen mit den Fachkräften der Grafschafter Diakonie verbessern sie ihre Selbstständigkeit und ihre Alltagskompetenz. Ziel der Bewohnerinnen und Bewohner ist es, trotz der eigenen Schwierigkeiten oder seelischen Erkrankung so viel Selbstständigkeit wie möglich zu erreichen. Das tägliche Leben trainieren sie daher so realitätsgetreu wie möglich.