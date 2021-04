Häusliche Gewalt in Düsseldorf : Betrunkener verprügelt Freundin auf der Straße

Düsseldorf Morgens um zehn ging ein 40-Jähriger auf seine jüngere Freundin los, erst in der Wohnung, dann auf der Straße. Worum es in dem Streit ging, ist unklar.

An der Further Straße ist am Mittwoch ein Beziehungsstreit eskaliert. Im Ergebnis wurde ein betrunkener 40-Jähriger in Gewahrsam genommen und im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes der Wohnung verwiesen, in der er mit seiner Freundin lebt.