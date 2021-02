Stellenstreichungen in der Einrichtung in Hassels werden zurückgenommen : Schwarz-Grün stockt Personal in Kinderbücherei auf

Stellenstreichungen in der Einrichtung in Hassels werden zurückgenommen

Düsseldorf Die Kinderbücherei In der Donk soll künftig wieder drei Halbtagsstellen haben. 2018 hatte die Stadtspitze für die Einrichtung auf eine halbe Stelle gekürzt.

Den Eintritt der langjährigen Leiterin der Kinderbücherei In der Donk, Hedwig Lepique, in den Ruhestand nahm die Stadtspitze im Herbst 2018 zum Anlass, Stellen zu streichen. Zwei halbe Stellen hätten eigentlich komplett ab dem Haushalt 2021 aus dem Stellenplan fallen sollen. Übrig bleiben sollte geradeeinmal noch eine halbe Stelle. Zudem wurde damals die Kinderbücherei organisatorisch an die Garather Stadtteilbücherei angedockt. Bei personellen Engpässen in Hassels halfen die Mitarbeiter von Garath aus, wenn das passte. Selbst der Protest aus den vier benachbarten Grundschulen gegen die Stellenkürzungen, weil die beiden Stadtteile in Hassels und Reisholz so eine Einrichtung dringend benötigten, verhallte ungehört.