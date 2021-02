Diskussion in Düsseldorf : FDP fordert sofortige Entscheidung für Opernneubau

Diskussion in Düsseldorf

Das Düsseldorfer Opernhaus gilt als marode. Die FDP will sich von der Idee einer Sanierung verabschieden. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Die Liberalen kritisieren, dass Schwarz-Grün viel Geld ausgeben will, aber keine „Leuchtturmprojekte“ für die Stadt einplant. Sie haben gleich mehrere Vorschläge.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die FDP fordert, dass die Stadtverwaltung noch in diesem Jahr mit der Planung eines Neubaus für die Rheinoper beginnt – und damit eine Entscheidung gegen die Sanierung des Opernhauses an der Heinrich-Heine-Allee getroffen wird. Aus Sicht der Liberalen ist längst offensichtlich, dass sich die aufwendige Instandsetzung des maroden Bestandsbaus nicht mehr lohnen würde. Sie fordern daher in der Haushaltssitzung des Stadtrats, dass noch für dieses Jahr 150.000 Euro für den Beginn der Planung freigegeben werden. Bis zum Herbst könnte unter Einbeziehung der Bürger die Standortfrage geklärt werden. Die neue Oper soll dann nach dem Wunsch der FDP „kein Milliarden-Prestige-Projekt werden“.