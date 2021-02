Vorfall am Duisburger Hauptbahnhof : Frau versucht Bundespolizisten die Waffe zu entreißen

Vorfall am Duisburger Hauptbahnhof

Duisburg Im Duisburger Hauptbahnhof wurde am Samstagnachmittag eine junge Frau (19) aufgrund einer Vermisstenmeldung in Gewahrsam genommen. Sie wehrte sich heftig und versuchte einem Beamten die Waffe zu entreißen.

Auf der Dienststelle beruhigte sie sich vorerst, sodass sie in dem Vorraum der Wache positioniert wurde. Doch plötzlich sprang die 19-Jährige auf und versuchte den angebrachten Heizkörper aus seiner Verankerung von der Wand zu reißen. Als die Beamten erneut beruhigend auf die junge Frau einwirkten, schlug und trat sie um sich und versuchte einem Uniformierten die Waffe aus seinem Holster zu entreißen. Die aggressive Frau wurde zu Boden gebracht und an Armen und Beinen gefesselt.

Laut fahndungsausschreibender Stelle sollte die 19-Jährige in Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde an eine psychiatrische Einrichtung übergeben werden. Ein Krankentransporter lieferte sie unter Begleitung der Bundespolizei in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Gegen die 19-Jährige wird nun wegen der Sachbeschädigung, des Widerstandes und des tätlichen Angriffes ermittelt.