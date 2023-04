Stadtrat entscheidet am 17. Mai über das Millionenprojekt Neubauten für Grundschulen in Hassels

Die Grundschüler aus Hassels sollen an der Schillstraße einen neuen Schulkomplex erhalten. Einstimmig votierte der Schulausschuss in dieser Woche für einen entsprechenden Bedarfsbeschluss. Schließen sich andere Ausschüsse, die Bezirksvertretung 9 kommende Woche Freitag und der Rat am 17. Mai dem an, kann die städtische Schulbautochter IPM die Umsetzung des Projekts in Angriff nehmen. Politik und Schulgemeinden wurden von den Neubauplänen überrascht.