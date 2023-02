Karneval in Düsseldorf Gute Laune beim größten Zoch im Süden

Um 14 Uhr schien sich der Apostel Petrus dann wohl doch endlich die Narrenkappe aufgesetzt zu haben. Kurz vor dem Start des größten karnevalistischen Umzugs im Düsseldorfer Süden fand der unablässige Nieselregen am gestrigen Sonntagmittag sein Ende. Den Jecken, die sich zur Aufstellung an der Hasseler Dasselstraße eingefunden hatten, dürfte das Wetter aber sowieso egal gewesen sein. „Hauptsache keinen Sturm“ werden sich die meisten gedacht haben, allen voran die zugleitenden Reisholzer Quatschköpp. Ein solcher hatte den bis dato zuletzt geplanten Veedelszug 2020 noch einen Strich durch die Rechnung gemacht – ehe ein bereits vielzitiertes Virus das karnevalistische Treiben in den Folgejahren sowieso ins Wasser fallen ließ.