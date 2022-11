Diakonie verkaufte das Gelände an der Stargarder Straße Anfang 2022 Wohnheim weicht Pflegeeinrichtung

Dirk Angerhausen, CDU-Ratsherr für Hassels und Reisholz, freut sich, dass sich dort bald was tut. „Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass die Anwohner erst einmal den Abriss- und dann den Baulärm vor der Tür haben. Für das gewachsene Hassels ist es wichtig, dass die Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben, dann auch im Alter in der vertrauten Umgebung werden bleiben können.“ Zudem seien in der Vergangenheit auf ihn auch immer Anwohner zugekommen, die Sorge hatten, dass Areal und Haus verfallen. Allerdings gibt es noch keinen Termin für den Baubeginn, geschweige denn einen Fertigstellungstermin. Auf Anfrage teilte das Unternehmen mit, dass über die Anzahl der altersgerechten Wohnungen noch keine Aussagen getroffen werden könne, dies würde die Bauvoranfrage zeigen. Diese ist derzeit von dem Entwickler in Vorbereitung.