Unfall in Düsseldorf-Hassels Vierjähriger Junge wird von Bus erfasst und stirbt

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei lief der in der Nachbarschaft lebende Junge zur Unfallzeit gegen 13.15 Uhr in Richtung der Bushaltestelle an der Further Straße, die Familie hatte nach Angaben eines Polizeisprechers noch versucht, den Ausflug des Kindes zu stoppen. Aus bislang unklaren Gründen stürzte der Junge an der Bordsteinkante an der Haltestelle auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem einfahrenden Bus der Linie 730 erfasst, an dessen Lenkrad ein 61-jähriger Busfahrer saß. Der Bus war in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Jungen. Die Maßnahmen vor Ort dauerten an, teilte die Polizei mit. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte umfangreich die Spuren. Rund um die Unfallstelle am Reisholzer Bahnhof kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen.