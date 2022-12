In Düsseldorf-Hassels Gaststätte Am Denkmal eröffnet im Januar neu

Noch sind die Rollläden der Gaststätte Am Denkmal in Hassels verschlossen, das Gebäude wirkt verlassen. Das soll sich aber demnächst ändern, wie Plakate im Fenster ankündigen: Am Samstag, 21. Januar, wird in der Traditionskneipe die große Wiedereröffnung gefeiert. Neu übernehmen will dann Niklas Latz.