Sport in Düsseldorf Tchoukball-Spieler aus Hassels messen in Italien Kräfte

Düsseldorf · Julius Wagner nimmt mit seinem Team „Düsseldorf Vikings“ am „European Winners Cup“ teil. Die zwölf besten Tchoukball-Mannschaften aus Europa treten am Wochenende bei dem Turnier in Ferrara gegeneinander an.

24.03.2023, 10:22 Uhr

Tchoukballspieler Julius Wagner bereitet sich auf den Wettbewerb in Italien vor. Mit nach Deutschland zurücknehmen möchte er freundschaftliche Kontakte zu Spielerinnen und Spielern der gegnerischen Mannschaften. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Helmut Senf

Bei Julius Wagner wird Freitagmorgen schon früh der Wecker klingeln. Um bereits fünf Uhr heißt es für den 18-Jährigen: Aufstehen! Dann beginnt für den Tchoukballer aus Hassels ein außergewöhnlicher Tag. Um 8.25 Uhr ist Abflug vom Flughafen Köln/Bonn nach Bologna. Per Shuttlebus geht es anschließend von der norditalienischen Heimatstadt der weltbekannten Tortellini in die knapp 50 Kilometer entfernte Renaissance-Metropole Ferrara, wo der talentierte Angriffsspieler und sein Team „Düsseldorf Vikings“ vom 24. bis zum 26. März beim „European Winners Cup“ mit den zwölf besten europäischen Tchoukballclubs die Kräfte messen.