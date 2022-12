Naturschutz Zäune sollen sensible Bereiche des Elbsees schützen

Besonders im Sommer kommen viele Gäste an den Elbsee – und längst nicht alle halten sich an die Regeln. Teile des Sees sind Landschafts-, andere Naturschutzgebiet. Entsprechend sind beispielsweise das Schwimmen im See und Grillen am Ufer verboten. An vielen Stellen ist es nicht gestattet, die Wege zu verlassen oder das Ufer zu betreten. Schilder weisen auf die Verhaltensregeln hin. Dennoch kommt es immer wieder zu Verstößen.