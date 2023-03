Vierjähriger war in Hassels von einem Bus erfasst worden und starb Gedenken an Adrian

Am vergangenen Dienstag wurde Adrian auf dem Friedhof in Eller bestattet. Ständig bleiben Menschen an der Unfallstelle stehen, schauen sich die Fotos und die vielen Stofftiere an und lesen die Briefe, die an dem Zaun befestigt wurden. Und alle fragen sich: „Wie konnte das bloß geschehen?“ und „Hätte man den Unfall verhindern können?“ In den vergangenen vier Jahren ist in Düsseldorf kein Kind mehr im Straßenverkehr ums Leben gekommen.