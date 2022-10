Düsseldorf-Hassels​: Schülerin auf Fahrrad von Auto erfasst und schwer verletzt​

Düsseldorf Schwer verletzt wurde eine Schülerin bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Hassels. Die Jugendliche ist auf ihrem Fahrrad fahrend von einem Auto erfasst worden.

Laut Polizei war ein 62-Jähriger mit seinem Toyota auf der Further Straße in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. In Höhe der Einmündungen Potsdamer Straße/An der Wilkesfurth überquerte die 17-Jährige auf ihrem Fahrrad die Further Straße am dortigen Fußgängerüberweg.