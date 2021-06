Seelsorge-Spaziergänge in Düsseldorf : „Ein Hund tut der Seele einfach gut“

Die Gerresheimer Pfarrerin Christina von Bennigsen und ihr Hund Ferra kann man jeden Dienstag bei einem Spaziergang begleiten und dabei ins Gespräch kommen. Foto: Christian von Bennigsen

Düsseldorf Christina von Bennigsen, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde in Düsseldorf-Gerresheim, bietet Seelsorge-Spaziergänge an – gemeinsam mit Hund Ferra. Das hat beide im Stadtteil bekannt gemacht.

Von Julia Rieger

Wenn es dienstags regnet, stört das weder Hund Ferra noch seine Besitzerin Christina von Bennigsen. Denn an diesem Tag stehen die besonderen Seelsorge-Spaziergänge der Pfarrerin auf dem Programm, und diese weiß, dass auch bei Regen Menschen zum Gespräch beim Hunde-Spaziergang erscheinen. „Und Ferra liebt Regen sowieso“, sagt die Pfarrerin.

Die Idee, Seelsorge-Spaziergänge mit Ferra anzubieten, kam vor einigen Wochen: „Ich habe in den letzten Monaten ein starkes Bedürfnis nach Seelsorge wahrgenommen“, sagt von Bennigsen. Das habe sie auch gesehen, als sie das Angebot für die Spaziergänge zum ersten Mal veröffentlichte: Innerhalb weniger Stunden kamen mehrere Anfragen.

Info Gespräche beim Spaziergang mit Hund Wann Die Spaziergänge bietet Christina von Bennigsen jeden Dienstag ab 17.30 Uhr oder nach Vereinbarung an. Der Treffpunkt ist an der Gustav-Adolf-Kirche, Heyestraße 93. Anmeldungen sind nötig und per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0175 8515169 möglich.

Die gemeinsamen Spaziergänge bieten einen niedrigschwelligen Ansatz für Seelsorgegespräche: „Für die Leute ist das manchmal so leichter – die Pfarrerin geht mit dem Hund spazieren und sie gehen einfach mit.“ Ferra ist „eine gute Seele und freundlich zu jedem“, das lockere die Atmosphäre auf. Bei den Spaziergängen wird oft gespielt, gestreichelt und gelacht – manchmal sei es dann einfacher, auch über schwierige Themen zu sprechen.

Die Menschen, die sich auf einen Spaziergang mit Pfarrerin und Hund treffen, sind „bunt gemischt“, kommen aus allen Altersgruppen und mit verschiedenen Anliegen: Einige fühlen sich einsam und suchen Kontakt, andere haben seelsorgerische Fragen oder möchten einfach nur über Gott oder die Kirche sprechen. „Es gibt auch welche, die kommen nur wegen des Hundes“, sagt von Bennigsen und lächelt. Manchmal entwickelt sich auf diesen Runden dann dennoch ein seelsorgerisches Gespräch. Aber auch ein lockerer Austausch ist für die Pfarrerin wichtig: „So lerne ich die Menschen kennen, und sie wissen, dass sie zurückkommen können, wenn ihnen etwas auf der Seele liegt.“

Menschen in der Gemeinde kennenzulernen, war für von Bennigsen eine weitere Motivation, die Spaziergänge anzubieten: Sie kam im letzten Sommer ins Pfarrteam – mitten in der Corona-Pandemie. Deswegen konnte sie viele Gemeindemitglieder noch nicht persönlich treffen. Durch die Spaziergänge habe sie die Möglichkeit, in den Austausch mit den Mitgliedern zu gehen: „Jetzt kann ich wieder dem Kern meiner Arbeit nachgehen, nämlich für Menschen da zu sein.“

Ein zusätzlicher Pluspunkt der Spaziergänge für Christina von Bennigsen: Sie lernt immer mehr Ecken von Gerresheim kennen. Wer sich mit ihr für einen Spaziergang verabredet, kann selbst entscheiden, wie die Route aussieht: „Viele haben auch Spaß daran, der neuen Pfarrerin ihren Stadtteil zu zeigen.“ Andere Orte in der Stadt sind ihr allerdings schon bekannt. Denn die gebürtige Neusserin hat sieben Jahre lang als Küsterin in der evangelischen Christuskirche in Oberbilk gearbeitet. Ihre praktische Ausbildungszeit machte sie in Oberkassel, ihren Probedienst in der Mirjam-Kirchengemeinde.