Evangelische Gemeinden in Haldern und Rees : Seelsorge-Bank statt Gottesdienste

Pfarrerin Sabina Berner-Pip bietet statt Gottesdiensten jetzt die „Seelsorge-Bank“ vor den evangelischen Kirchen in Rees und Haldern an. Foto: Markus Balser

REES/HALDERN In den evangelischen Kirchen in Haldern und in Rees wird es weiterhin keine Präsenzgottesdienste geben. Dafür bieten die Pfarrerinen Sabina Berner-Pip und Denise Weiberg bis zu den Sommerferien die „Seelsorge-Bank“ an.

(RP) „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ Diese berühmten Worte soll Martin Luther vor fast genau 500 Jahren auf dem Reichstag zu Worms gesagt haben, als er seine Thesen widerrufen sollte. „Wir merken, es braucht Überzeugung und Mut, zu seinen Worten zu stehen: Seit einigen Wochen feiern wir in den evangelischen Kirchen in Haldern und in Rees keine Präsenzgottesdienste. Die beiden Presbyterien haben nun beschlossen, auch künftig zur äußersten Vorsicht vor dem Corona-Virus zu mahnen und werden deshalb weiterhin keine Gottesdienste feiern“, informiert jetzt Pfarrerin Sabina Berner-Pip.

Sie ist davon überzeugt, dass es sich nicht gut anfühlen würde, auch weil eine Ansteckungsgefahr sich nicht restlos ausschließen lasse, wo Menschen zusammenkommen.

Die Entscheidung der evangelischen Kirchengemeinden Rees und Haldern, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, sei eine Entscheidung aus Nächstenliebe. Sie schütze Leben. Jede Begegnung, die nicht notwendig sei, müsse verhindert werden. „Natürlich fällt uns dieser Verzicht sehr schwer, aber im Vergleich zu dem, was viele Menschen und auch die Wirtschaft in diesen Wochen und Monaten durchmachen müssen, weil sie um ihre Angehörigen oder ihre Existenz bangen, ist es nur ein kleiner Verzicht“, so Sabina Berner-Pip.

Zusammen mit Pfarrerin Denise Weiberg bietet sie bis zu den Sommerferien die„Seelsorge-Bank“ vor der Kirche an. Die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den Pfarrerinnen besteht immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr in Haldern und von 15.15 bis 16.15 Uhr in Rees an der Bank vor der Kirche. Mit Zeit für ein Gespräch und einer Tasse Kaffee – natürlich bei ausreichendem Abstand.