Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : So wird aus Müll Kunst

Düsseldorf Auf Einladung des Garather Stadtteilbüros verwandelten Teilnehmer eines Workshops von Künstler Jens Mohr ausgediente Gegenstände in Skulpturen. Das sollte für das Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung sensibilisieren.

Müll ist ein Wort, das Jens Mohr gar nicht mag. Für ihn, den in Bonn beheimateten Künstler, sind viele Dinge, die Menschen achtlos wegwerfen, Wertstoffe, aus denen neue Wertgegenstände entstehen können. Seine Sicht auf Dinge, die vermeintlich keinen Nutzen mehr haben, brachte er auf Einladung des Stadtteilbüros in Garath in einem Workshop näher. Mohr beschäftigt sich seit 30 Jahren damit, Kunst aus Treibholz und Eisenschrott zu fertigen. In den vergangenen Jahren verarbeitete er auch das, was andere Menschen wegwerfen – leider auch zu oft in die Landschaft. Selbst eine Plastikflasche, die platt gedrückt und verschrammt ist, dient ihm als Körper für eine Fisch-Collage.