Neues Projekt vorgestellt : Garath bekommt eine eigene Internetplattform

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat eine Webseite und eine App für den Stadtteil Garath vorgestellt. Sie sollen in den kommenden Wochen online gehen. Geplant ist, sie als eigenes soziales Netzwerk zu installieren.

Doch das Fraunhofer-Institut entwickelt zusätzlich auch eine Garath-App für Smartphones. „Damit hat man den Stadtteil immer in der Tasche“, so Berg. Die App soll dann als „Kommunikationszentrale für die Nachbarschaft“ fungieren. „Dort kann man einfach einen Plausch halten, etwas anbieten oder Suchen, sich zu Gruppen zusammenschließen, sich informieren.“ Es sei wichtig, eine Alternative zu Whatsapp zu bieten, sagt Sabine Kopka, Bereichsleiterin des SOS-Mehrgenerationenhauses Hell-Ga. „Bei uns gibt es viele Vorbehalte gegenüber Whatsapp.“ Das Konzept von Stadt und Fraunhofer-Institut hingegen habe viele Highlights – „wir haben vieles von dem gesehen, was wir uns gewünscht haben“, so Kopka.