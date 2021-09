Statt Schützenfest : Garather Schützen veranstalten Oktoberfest

Garath Am Samstagabend ist der Fassanstich auf dem Festplatz. Für die Veranstaltung haben die Organisatoren einige Hürden überwinden müssen.

Erst eine Woche vor dem traditionellen Fassanstich hat Horst Schlotter, Chef des Garather Schützenvereins, die endgültige Genehmigung bekommen, und selbst einen Tag vor der Eröffnung gab es noch Organisatorisches zu regeln, doch jetzt ist endlich alles klar: Am Freitag, 3. September, beginnt in Garath das Oktoberfest , welches der örtliche Schützenverein gemeinsam mit der Bürgerinitiative BIG auf die Beine gestellt hat.

Auf dem Festplatz an der Frankfurter Straße wird es am Freitag um 18 Uhr den Fassanstich geben, für Livemusik sorgen die Cranger Gaudibuam und Luisa, der Eintritt kostet fünf Euro. Für einen Einlass von sechs Euro gibt es am Samstag, 4. September, ab 15 Uhr Live-Musik mit den Almfegern, und am Sonntag ist freier Eintritt zum traditionellen bayerischen Frühschoppen ab 10 Uhr, dazu spielt die 40-Mann-Kapelle der Show-Trompeten aus Mönchengladbach-Odenkirchen.