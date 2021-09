Schutz für Mutter und Kind : Stiko empfiehlt Corona-Impfung für Schwangere und Stillende

Berlin Die Ständige Impfkommission hat sich generell für eine Corona-Impfung von Schwangeren und Stillenden ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte an werdende Mütter: „Lassen Sie sich impfen. Sie schützen sich und Ihr Kind.“

„Nach eingehender Beratung und Bewertung der vorhandenen Evidenz“ empfehle die Stiko eine Impfung für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und für Stillende mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung.