Ausbildung in Ratingen : Messe informiert über Ausbildung und Studium

Ratingen Mehr als 30 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, Hochschulen und Institutionen informieren am Dienstag, 21. September, von 8.15 bis 14.15 Uhr in der Stadthalle.

() Corona hat das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Schulen und Ausbildungsunternehmen kehren zwar nach und nach zu einer neuen „Normalität“ zurück, aber trotzdem gibt es noch jede Menge Fragen: Wie finde ich in dieser schweren Zeit einen Ausbildungsplatz? Wie bewerbe ich mich am besten? Wie läuft die Ausbildung in Zeiten von Corona ab?

Antworten schaffen soll die Ausbildungs- und Studienmesse topJob liefern, die in diesem Jahr am Dienstag, 21. September, stattfindet. In der Zeit von 8.15 bis 14.15 Uhr haben Ratinger Schüler in der Stadthalle die Möglichkeit, sich über Ausbildungsplätze und Studienmöglichkeiten zu informieren, denn viele Betriebe denken jetzt an die Zeit nach Corona, blicken optimistisch in die Zukunft und suchen händeringend nach Auszubildenden.