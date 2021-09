Lintorf wird sauber : Lintorfer räumen ihren Stadtteil auf

Im vergangenen Jahr sammelte die Handballabteilung des TUS Lintorf eifrig mit. Der Verein ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Die Werbegemeinschaft Lintorf, der TUS 08 Lintorf und der Aktivtreff 60 Plus bitten Bürger am Samstag, 25. und Sonntag, 26. September, Straßen, Plätze und Parks von Abfall zu reinigen.

() Bereits zum vierten Mal krempeln die Lintorfer am kommenden Wochenende die Ärmel hoch, um ihren Stadtteil aufzuräumen. Die Werbegemeinschaft Lintorf bittet Bürger am Samstag, 25. und Sonntag, 26. September, Straßen, Plätze und Parks von Abfall zu reinigen. Die sinnvolle und schöne Aktion hat sich mittlerweile in Lintorfs Veranstaltungskalender fest etabliert. Organisiert wird die diesjährige Aktion durch eine Kooperation der Werbegemeinschaft Lintorf mit dem mitgliederstarken TUS 08 Lintorf und dem beliebten Aktivtreff 60Plus.

Das Team der Manege plant ebenfalls wieder verschiedene Maßnahmen in Eigenregie. Mit dabei sind auch die drei Grundschulen Lintorfs, deren Schüler bei den vergangenen Aktionen hoch motiviert voranschritten.

Wie im vergangenen Jahr wird es pandemiebedingt vor und nach der Aktion keinen Sammeltreffpunkt geben. Die Teilnehmer werden daher gebeten, in und um ihr privates Umfeld zu säubern. Die notwendigen Hilfsmittel (Müllbeutel, Handschuhe, Warnwesten und Müllgreifer) können am Freitag, 24. September, bei nachfolgenden Stellen abgeholt werden: Werbegemeinschaft Lintorf, Am Alten Rathaus, Speestraße 2, von 15 bis 17 Uhr; TUS 08 Lintorf, Brandsheide 30, ganztägig; Aktivtreff 60 Plus, Krummenweger Straße 1, von 9 bis 12 Uhr.

Falls der gesammelte Müll nicht in die eigene Restmülltonne passt, kann dieser in Müllbeuteln an nachfolgenden Stellen abgelegt werden: Am Alten Rathaus, Speestraße 2; Bushaltestelle „Rehhecke“, am Schulzentrum Breitscheider Weg/ Ecke Bleibergweg; Bushaltestelle „Gerlings“ (ortsauswärts), Krummenweger Straße (gegenüber Restaurant „Lumare“/ Biohof Helm). Der kommunale Dienst der Stadt Ratingen wird die Müllbeutel dann am Montag abholen.