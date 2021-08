Treffen in Kaiserswerth : Wiedersehen nach 60 Jahren

Helmy Sasse (r.) hat ihre Schulfreundin Katharina Resch auf einem Foto in der RP wiedererkannt und sich bei ihr gemeldet. Daraus folgte jetzt ein Treffen im Alten Fährhaus in Kaiserswerth. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Garath Helmy Sasse erkannte 2018 auf einem Foto in der Rheinischen Post ihre Mitschülerin Katharina. Sie legte den Zeitungsausschnitt beiseite und stieß erst wieder im Frühjahr darauf. Diesmal nahm sie Kontakt auf. Ein Treffen folgte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Als Katharina Noble und Helmy Molitor 1960 das erzbischöfliche Suitbertus-Gymnasium in Kaiserswerth mit der Mittleren Reife verließen, da schworen sie sich, in Kontakt zu bleiben. Doch dann folgten bei beiden jungen Frauen die Hochzeit und die Familiengründung; Helmy zog nach Ratingen, und dann war die Verbindung plötzlich abgerissen. In alle den Jahren dachte Katharina, die da schon Resch hieß, immer wieder mal an das Mädchen aus ihrer Klasse, aber auf die Suche ging sie nie. Krankheit und andere Schicksalsschläge, die Geburt der Enkel, all das ließ sie davon abhalten.

Bis 2018 Helmy, die heute mit Nachnamen Sasse heißt, in einem Artikel aus der Reihe „So lebt Düsseldorf“ in der Rheinischen Post über eine Katharina Resch las, die in Garath im Seniorenzentrum St. Hildegard lebt. Das war das Altenheim, das Stararchitekt Gottfried Böhm gebaut hatte und das ein Baudenkmal ist. Da die 76-Jährige sich sehr für Architektur interessiert, fing sie an, den Text zu lesen und schaute sich das Foto an, das auch eine zufriedene Bewohnerin zeigte.

Ob das ihre Katharina ist?, fragte sie sich und legte den ausgeschnittenen Artikel in ein Körbchen, wo alles das hinein befördert wird, was zu wichtig zum Wegwerfen ist. Doch da blieb dieser Zeitungsausschnitt erstmal liegen. Bis zum Frühjahr 2021. Weil man ja wegen Corona viel Zeit hatte, räumte Helmy Sasse das Körbchen auf und stieß auf den Text von 2018.

Diesmal wollte sie keine weitere Zeit verlieren und schrieb einen Brief an das Seniorenheim, in dem Katharina Resch lebt. Das ist jetzt der Neubau, der knapp 100 Meter entfernt von der Caritas gebaut wurde. Das ist jetzt zwei Monate her. „Ich habe den Brief gesehen und dachte, ich kenne weder den Namen noch jemanden, der in Ratingen wohnt“, erzählt Resch. Nach den ersten Zeilen war klar, das Schreiben ist von ihrer aus den Augen verlorenen Schulfreundin.

Die 76-Jährige fackelte nicht lange und suchte die passende Telefonnummer heraus. Schnell war den beiden Frauen klar, dass sie sich treffen wollten. Am liebsten im Norden der Stadt, beider langjährige Heimat. „Ich habe 70 Jahre in Wittlaer gelebt“, erzählt Katharina Resch. Als sie krank und pflegebedürftig wurde, baten sie ihre Kinder näher zu ihnen zu ziehen, und sie entschied sich für das Seniorenheim der Caritas in Garath.

Doch ihr Herz hängt immer noch am Düsseldorfer Norden. Weil die 76-Jährige, die im Rollstuhl sitzt, mit neuen Medikamenten eingestellt wurde, musste das Wiedersehen noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber am Mittwochnachmittag war es dann endlich so weit: Im Kaiserswerther Restaurant Alte Rheinfähre wurde Wiedersehen gefeiert, nach 60 Jahren. „Die liegt genau dort, wo wir damals immer gemeinsam zum Sportplatz dran vorbeigingen“, erzählt Katharina Resch. Beide hatten sie Fotos von damals dabei, und es gab so viel zu erzählen. Mehr als in einen Nachmittag passt. Das Treffen soll auf jeden Fall nicht das letzte geblieben sein. Am Schönsten fänden sie es, wenn noch weitere Mitschülerinnen dabei wären. Doch wegen des Datenschutzes ist die Suche nach den Schulmädchen noch schwieriger geworden. Und wer heiratete, legte damals noch seinen Namen ab.

Doch erstmal sind sie froh, dass sie sich wieder gefunden haben. „Es war ein so wunderbarer Nachmittag. Das war mit das Schönste, was ich in meinem Leben erlebt habe“, sprudelt es aus Katharina Resch hervor: „Wissen Sie, wegen Corona ist es schwierig, wenn man wie ich in einem Heim lebt, Kontakte zu pflegen. Und ich kann sagen, die Einschränkungen haben sich gelohnt. Es gab keine einzige Erkrankung, weder bei den Bewohnern noch beim Personal.“