Sommeraktion für Garather Grundschüler : Ferienprojekt in der OGS-Betreuung mit Murmelspaß

Düsseldorf Basteln, toben und ausprobieren, die Ferienprojekte an der GGS Adam-Stegerwald-Straße setzten auf Spaß und kreative Ideen. Wegen des Wetters war das Programm aber anders als geplant.

So entstand innen ein fantasievoller Aufbau. „Am Ende fällt das in eine Schüssel“, sagt Jasmina. Flexibilität des Teams war gefragt, als sich während der Ferienprojekte der Grundschule Adam-Stegerwald-Straße das Wetter änderte. Eigentlich stand die Nutzung des Abenteuerspielplatzes auf dem Programm. Aber nur zum Wochenstart konnten die Mädchen und Jungen von der OGS-Betreuung dort an die frische Luft. „Da gibt es Werkzeug, Tiere, man kann Buden bauen und jeder findet dort etwas“, sagt Ulrich Mennekes. Dann kam der starke Regen und neue Ideen mussten her. So zog das Angebot in die Schule um.