Vorfall in Düsseldorf : Vier Polizisten bei Einsatz in Garath leicht verletzt

Düsseldorf Bei der Festnahme eines Jugendlichen in Düsseldorf-Garath sind vier Polizisten leicht verletzt worden. Der 17-Jährige hatte laut Polizei in einem Jugendzentrum geklaut und danach erheblichen Widerstand geleistet.

Am Donnerstagabend sind vier Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei während eines Einsatzes in Garath leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie zu einer Jugendeinrichtung an der Fritz-Erler-Straße gerufen, weil es dort zu einem Diebstahl und der Beschädigung einer Musikanlage gekommen war. In der Nähe trafen die Polizisten den mutmaßlichen Täter an, einen 17-Jährigen, der als Intensivtäter gilt.