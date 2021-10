Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf : Fröhliche Knollmännchen zieren Kita-Außenfassade

Düsseldorf Bunte Wandbilder zieren neuerdings die Außenwände der Kita St. Theresia. Gelder für das künstlerische Projekt stammen aus dem Förderfond für Garath 2.0.

Mit rund 8500 Euro wurde das Projekt aus Fördergeldern von Garath 2.0. unterstützt. Die Kirchengemeinde St. Matthäus freut sich über diese finanzielle Förderung. „Die Eltern der Kita waren an uns herangetreten und wünschten sich eine Gestaltung des Außengeländes“, sagt Elisabeth Nolting, Mitglied im Kirchenvorstand St. Matthäus. Kritisiert wurden dabei die häufigen Schmierereien an den Wänden. „Wir haben dann mit Eltern und Kindern überlegt, was an die Wand soll“, sagt Nolting. So kam die in der Gemeinde bekannte Künstlerin Daria Broda zu ihrem Auftrag.