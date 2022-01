Institution im Stadtteil : Garather Bücherei zwischen Baustelle und Pandemie

Gerd Windges und Katja Lohoff gehören zu dem Team, das trotz widriger Umstände den Betrieb in der Stadtteilbücherei organisiert. Foto: RP/Dominik Schneider

Garath Die Freizeitstätte Garath wird umgebaut, doch die Bücherei im selben Gebäude hat weiterhin geöffnet. Allerdings bleibt auch dem Team der Stadtteilbibliothek die Kundschaft aus – die Baustelle im Umfeld und die zwischenzeitlichen Schließungen im vergangenen Jahr machen die Probleme, die durch Corona entstehen, besonders gravierend.

Seit 2020 der Umbau der Freizeitstätte Garath begonnen hat, hat sich einiges verändert in der hier ebenfalls untergebrachten Stadtteilbibliothek. Der Empfangsbereich wurde in einen anderen Raum verlegt, der ehemalige Eingang ist verschlossen, um Lärm und Dreck von der Baustelle nicht an die Bücher gelangen zu lassen. Gerd Windges vom Team der Bücherei steht im neuen größeren Eingangsbereich und ist zufrieden mit der Neuerung. „Hier haben wir mehr Platz, die Menschen können besser Abstand halten. Wir wollen diese Raumaufteilung auch nach Abschluss der Umbauarbeiten beibehalten.“