Stadtplanung in Garath : Drei weitere Spielplätze werden saniert

Garath Drei Spielplätze haben bereits ein neues Gesicht bekommen, weitere sollen in diesem Jahr folgen, andere Pläne liegen schon in der Schublade. Gefördert wird die Spielplatzoffensive mit Mitteln aus dem Programm Garath 2.0.

Schon als Garath in den 1960er Jahren geplant und gebaut wurde, wurde viel Fläche für Kinder vorgehalten. Allerdings hat sich die Ausstattung der Spielplätze seit dieser Zeit häufig kaum verändert, die Geräte sind in die Jahr gekommen und aus heutiger Sicht oft wenig attraktiv. Daher wurden einige davon in Angriff genommen, um zu zentralen Anlaufstellen im Stadtteil zu werden. Drei davon wurden bereits im vergangenen Sommer fertiggestellt und können seither bespielt werden. Der Ameisenspielplatz an der Emil-Barth-Straße sowie der Salamanderspielplatz am Garather Mühlenbach wurden im Juni eröffnet, im August folgte der Wasserspielplatz an der Peter-Behrens-Straße. Letzterem kommt eine besondere Bedeutung zu, da er, direkt am Hauptzentrum gelegen, eine wichtige Anlaufstelle ist, allerdings auch für die rechte Szene, deren Treffen dort durch die Neugestaltung erschwert werden sollen: Die Spielplatzfläche umfasst jetzt auch die umliegenden Wege und Freiflächen, so dass hier ein Aufenthalt von Erwachsenen ohne Kinder nicht erlaubt ist.