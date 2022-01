Ausbau des Schnellzuges RRX : S68 von Gleis-Sperrung nicht betroffen

Auch in den kommenden Jahren wird es immer wieder Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie S6 geben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf Ab Sommer 2022 kappt die Bahn für 14 Monate die S-Bahn-Verbindung nach Köln, um die Gleise für eine höhere Frequenz des Schnellzuges RRX auszubauen. Dann fahren erstmal nur noch Regionalbahnen und die S68.

Seit der Umbau der Gleisstrecke zwischen Köln und Düsseldorf gestartet ist, damit hier in einigen Jahren der Schnellzug RRX in einer höheren Frequenz fahren kann, müssen Nutzer der S-Bahn-Linie S6 immer wieder mit längeren Sperrungen und einem Schienersatzverkehr leben. Auch für die beiden kommenden Jahre könnte das wieder auf die Nutzer im Stadtbezirk 10 zukommen, die nicht die Möglichkeit haben, an ihren Bahnhöfen direkt in eine Regionalbahn zu steigen.

Um zu wissen, was die Pendler erwartet, hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 in der letzten Sitzung des abgelaufenen Jahres eine Anfrage an die Stadt gestellt. Da die nicht zuständig ist, sondern die Deutsche Bahn, gibt es nun eine Antwort vom Technischen Projektmanagement der DB Netz AG, RheinRuhr-Express: „Um das Zielkonzept des RRX mit einem 15-Minuten Takt zwischen Köln und Dortmund zu erreichen, ist unter anderem ein Ausbau auf Leverkusener und Langenfelder Stadtgebiet notwendig. Diesen Ausbau realisieren wir seit Anfang 2020.“ In den beiden vergangenen Jahren sei der Ausbau vor allem im Bereich der Ferngleise, zwischen den Fern- und den S-Bahngleisen sowie an der Leit- und Sicherungstechnik realisiert worden. Hierdurch sei es je nach Erfordernis auch zu Sperrungen bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, teilweise als Totalsperrung aller drei beziehungsweise vier Gleise im südlichen Düsseldorfer Raum gekommen. Diese Arbeiten sind nach Angaben der Bahn größtenteils abgeschlossen. „Daher wird es im Frühjahr 2022 nur noch zu vereinzelten Sperrungen kommen. Größtenteils sind hier die Nächte und die Wochenenden betroffen.“