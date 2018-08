Lichtspiele in Düsseldorf-Flingern: Premiere beim Open-Air-Kino der Filmwerkstatt

Lichtspiele in Flingern

Jan Wagner ist für das Programm bei den Lichtspielen verantwortlich. In diesem Jahr werden viele Filme über starke Frauen gezeigt. Foto: Anne Orthen (ort)

Flingern Voll war es beim Auftakt der „Flingern Lichtspiele“ am Wochenende. Nur die Hälfte der Wartenden konnte den ersten Film in diesem Jahr sehen. Auf dem Programm: „Thelma und Louise“. Der Eintritt ins kleine Sommerkino der Filmwerkstatt ist kostenlos.

„Es ist immer voll, aber so voll ist es äußerst selten. So eine lange Schlange habe ich hier noch nie gesehen“, meint der Filmwerkstatt-Vereinsvorsitzende Jan Wagner. „Vielleicht liegt es ja an dem Film, den wir zeigen. ‚Thelma und Louise’ von Ridley Scott ist ein echter Klassiker, bei dem die Männer nicht gut wegkommen.“ Den konnte aber nur ein sehr begrenzter Teil der Wartenden auf der Freifläche zwischen Eisenbahnlinie und Hinterhofbebauung sehen. Mehr als die Hälfte musste schon vor der Premiere des Open Air Sommers 2018 unverrichteter Dinge umkehren. Das führte zwar zu Frust, aber der war leicht verdaulich.