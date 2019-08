Fragebogen : Ein Besuch bei Erika Winzen

In Eller mit Erika Winzen. Foto: Simona Meier

Eller Imkerin Erika Winzen hat einen Stand auf dem Gertrudisplatz in Eller. Dort verkauft sie Honig, Süßigkeiten und Gewürze. Ihr Rezeptvorschlag: Honig und Ziegenkäse.

Was bekomme ich bei Ihnen?

Unser regionaler Honig kommt aus Düsseldorf, ich bin aus Vennhausen. Die Umgebung beträgt so ungefähr 50 Kilometer für die Bienenvölker.

Heute sind Sie auf dem Wochenmarkt in Eller – und wo sind Sie morgen?

Donnerstags sind wir von 8 bis 18 Uhr in Eller, mittwochs und freitags bin ich in Holthausen von 8 bis 16 Uhr und dienstags dann in Oberbilk.