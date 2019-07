Testfahrt der Feuerwehr : So gefährden Falschparker Menschenleben in Düsseldorf

Düsseldorf Schnell wie die Feuerwehr – das ist nicht immer ein guter Vergleich. Falsch oder rücksichtslos abgestellte Autos bremsen die Retter immer wieder aus. Die werben um Verständnis.

In Bilk ist es gerade erst am vergangenen Wochenende wieder passiert. Auf dem Weg zu einem Wohnungsbrand an der Henriettenstraße kamen Drehleiter und Löschfahrzeuge wegen mehreren Falschparkern nicht weiter. Tags zuvor mussten Menschen, die in einem Aufzug am Mannesmannufer feststeckten, warten, bis die Feuerwehrleute zu Fuß anrückten: 500 Meter vor der Unglücksstelle hatte sich das Fahrzeug zwischen Falschparkern an der Berger Allee/Thomasstraße festgefahren. Und als am Dienstag in Golzheim Feuer auf einem Balkon ausbrach, musste die Feuerwehr einen Sandsteinpoller aus dem Boden brechen, um an falsch geparkten Fahrzeugen vorbei mit der Drehleiter zum Brandort zu kommen.