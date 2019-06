Unfall in Düsseldorf : Kollision von Güterzug und Auto wirft Fragen zur Sicherheit auf

Der Auswärtige dachte, dass er auf eine Kreuzung gefahren sei – in Wirklichkeit stand er aber auf dem Bahnübergang und bog dann ins Gleisbett ab. Dort rammte der Zug das Auto. Foto: David Young

Düsseldorf Am Bahnübergang Am Hackenbruch kam es erneut zu einem Unfall, verletzt wurde niemand. Die Bahn und die Stadt wurden aufgefordert, auf die Zusammenstöße nun zu reagieren. Die Politik fordert seit Jahren Verbesserungen.

Am Bahnübergang Am Hackenbruch in Eller hat es wieder gekracht – bei dem Unfall am Freitagabend gab es bis auf einen Sachschaden glücklicherweise erneut keinen Schwerverletzten oder gar Toten. Ein ortsunkundiger Autofahrer war in der Dunkelheit aus Versehen auf die Gleise abgebogen. Als er sein Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen zurücksetzen wollte, bemerkte er, dass die Schranken heruntergingen und sich ein Güterzug näherte. Ihm blieb nur die Flucht aus dem Auto, um sich in Sicherheit zu bringen. Anschließend rammte der Zug das Fahrzeug.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an dem Bahnübergang, bei dem eine unmittelbar hinter dem Übergang liegende Kurve die Sicht auf die Bahnkreuzung beeinträchtigt. Vor gut sechs Jahren kam es bereits zu zwei Unfällen. Ein Linienbus wurde von zwei, ein Auto von einem Güterzug getroffen. In einem Fall wurde der Zug aus dem Gleis gehoben und raste in eine Kleingartenanlage.

Info Autofahrer hatte am Freitag Glück im Unglück Keine Statistik Die Polizei konnte auf Anfrage nicht beantworten, wie oft es in der Vergangenheit an dem Bahnübergang zu Kollisionen gekommen ist. Keine Anzeige Das Missgeschick des Autofahrers wurde von der Polizei als „ordnungswidriges Verhalten“ eingestuft.

Ratsherr Christian Rütz (Bezirksvertretung 8) findet, dass die Sicherung des Bahnübergangs unzureichend ist. „Es handelt sich um den letzten vom Auto-, Bus- und Zugverkehr frequentierten Bahnübergang in Düsseldorf, der nur mit Halbschranken gesichert ist. In der Vergangenheit wurden die Bahnübergänge am Staufenplatz in Grafenberg und an der Vennhauser Allee durch Tunnelbauwerke ersetzt“, sagt er. „Ist Sicherheit in Düsseldorf-Lierenfeld weniger wert?“ Und er geht noch weiter: „Nur durch ein Wunder kam es bei allen drei Unfällen nicht zu Toten und Schwerverletzten. Aber wollen Bahn und Stadt wirklich zu warten, bis es vielleicht soweit ist?“, fragt er besorgt.

