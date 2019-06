Schützenfest Eller : Prachtvoller Umzug

Reisholz/Eller Bei hochsommerlichen Temperaturen feierten die Mitglieder der St. Augustinus Schützenbruderschaft Eller-Reisholz am Wochenende gemeinsam mit den Bewohnern ein stimmungsvolles Schützen- und Volksfest.

Party stand nach dem Klompenzug am Freitag auf dem Programm – und spätestens beim Auftritt von Kenneth King wurde es im Festzelt richtig heiß. Am Samstag musste sich Ria Eickenberg vom Amt der Bürgerkönigin verabschieden und das Zepter an Margret Bauer weitergeben. Im Mittelpunkt des Sonntags stand dann das Regimentskönigspaar Marcel und Mandy Gottschalk, das bei strahlendem Sonnenschein in der Kutsche durch die Straße gezogen wurde. Hingucker der Parade waren auch die Fahnenschwenker. Heute geht das Schützenfest mit Krönungsball und Zapfenstreich zu Ende.