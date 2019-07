Politik in Düsseldorf : Mehr Schutz für alte Gebäude

Für das Eller Zentrum gelten verschiedene Satzungen, im Süden zum Beispiel greift die Gestaltungssatzung. Foto: Endermann, Andreas (end)

Eller Die Politiker im Stadtbezirk 8 fordern, dass das Bausatzungsrecht aktualisiert wird. Immer wieder gibt es Debatten über den Erhalt oder Abriss alter Häuser, wie etwa beim alten Burgtheater an der Gumbertstraße.

Die Diskussion um Erhalt oder Abriss alter Gebäude ist kein Phänomen, das sich nur auf den Stadtbezirk 8 beschränkt. Immer wieder werden in Bezirksvertretungen Pläne vorgestellt, mit denen die Politiker nicht einverstanden sind, die aber keine Handlungsmöglichkeiten haben, weil die Richtlinien nicht klar definiert sind. Das will die Bezirksvertretung 8 jetzt so nicht mehr hinnehmen und bittet die Verwaltung, die Liste der erhaltenswerten Gebäude zu aktualisieren. Das Satzungsrecht zum Schutz der Bausubstanz im Eller Zentrum etwa stammt aus den Jahren 1982 und 1986 – viel Zeit ist seitdem vergangen, findet das Gremium, das einen Prüfantrag von CDU und Grünen in der letzten Sitzung einstimmig beschlossen hat.

Zuletzt war die Politik unglücklich über eine Bauvoranfrage und den damit verbundenen Abriss zweier Häuser an der Gumbertstraße mit den Nummern 151 und 153. Für die Pläne gab die Verwaltung die denkmalrechtliche Erlaubnis, auch wenn die Geschichte der beiden Häuser bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. 1850 wurde das Haus 151 als eingeschossiges Wohnhaus gebaut, 16 Jahre später aufgestockt. In dieser Zeit entstand der etwas zurückgesetzte Festsaal, heute mit der Hausnummer 153. Ab 1940 wurden im Saal Filme gezeigt, Anfang der 1950er Jahre eröffnete dort das Burgtheater Eller. Zwar liegen die Häuser im Denkmalpflegebereich, sind aber nicht schützenswert. Auch den Abriss der Waldschänke in der Siedlung Freiheit schmerzt viele Stadtteilpolitiker immer noch, die sich klarere Richtlinien und mehr Mitspracherecht wünschen.

Info Die Satzungen der Stadt Düsseldorf Erhaltungssatzung Ein Neubau wird im Hinblick auf die Umgebung intensiv geprüft. Gestaltungssatzung Beim Um- oder Neubau gibt es Vorgaben, etwa beim Dach, bei Fenstern oder der Farbgestaltung. Denkmalbereich Jede Gestaltung muss mit dem Denkmalamt abgestimmt werden.