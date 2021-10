Bezirkspolitik in Düsseldorf : Deichsanierung Thema in der BV5

Deichsanierung Thema in der BV5

Bezirkspolitik in Düsseldorf

Der Deich in Lohausen soll aufwendig saniert werden und dann einen breiteren Weg erhalten. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Wie künftig der Lohauser Deich aussehen soll, wird den Politikern vorgestellt. Diese wollen sich aber auch über den Hochwasserschutz im gesamten Stadtbezirk informieren.

Am Dienstag, 26. Oktober, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der International School of Düsseldorf (ISD), Niederrheinstraße 336. Die Sitzung ist öffentlich, es gilt die 3G-Regel.