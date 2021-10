Haushaltsberatungen in Düsseldorf : Die Bezirkspolitiker wollen sparen

Düsseldorf Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek rief dazu auf, nur Anträge für den anstehenden Haushalt 2022 zu stellen, die keine zusätzlichen Kosten verursachen.

Normalerweise nutzen die Politiker in der Bezirksvertretung 6 die Haushaltsberatungen, um weitere Anträge zusätzlich zu den bereits im Haushalt eingeplanten Projekten anzumelden. In diesem Jahr rief allerdings Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek (CDU) in ihrer Haushaltsrede dazu auf, „verantwortungsbewusst mit Anträgen umzugehen, die eine Ausweitung des Haushaltes zur Folge hätten“. Sie verwies dabei auf die finanzielle Lage der Stadt, die sich auch durch Corona drastisch verschlechtert hat. „Grundsätzlich ist geplant, bis zum Jahr 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurück zu kehren“, sagt Schentek.

Beantragt wurden unter anderem eine Erweiterung der städtischen Grundschule an der Krahnenburgstraße, der Bau eines Kolumbariums am Unterrather Friedhof, die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für den Stadtbezirk 6, die Einrichtung von Mobilitätsstationen an Haltestellen in Rath und Unterrath und die Bereitstellung von Mitteln für die Umsetzung der Ergebnisse des Fußverkehrschecks. Zudem soll das frühere Stadtteilzentrum rund um die Klinke in Unterrath wieder belebt werden. Für die Beteiligung und Befragung der Bürger nach ihren Wünschen sollen Gelder eingeplant werden.