Kunst in Düsseldorf : Ausstellung von 14 Künstlern in Kaiserswerth

Düsseldorf Deutsche und israelische Künstler präsentieren ihre Werke zum Thema „Entwurzelung“ im Museum Kaiserswerth. Bei Künstlertagen erklären sie ihre Arbeiten.

Einige Künstler stellen sich und ihre Arbeiten bei sogenannten Künstlertagen vor. Karin Dörre ist am Sonntag, 24. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Museum anwesend. Sie zeichnet Porträts von nach Deutschland eingewanderten Menschen. Elena Wohlreich gibt am Samstag, 30. Oktober. und Sonntag, 7. November, von 14 bis 17 Uhr Auskunft über ihr Schaffen. Sie setzt sich in zarten und dennoch eindrücklichen Darstellungen mit dem jüdischen Dichter Heinrich Heine auseinander.

Bernard Langerock ist am Sonntag, 31. Oktober, von 11 bis 14 Uhr zu Gast. Auf eine besondere Weise nähert er sich dem Thema Israel an. Die Rinde uralter Olivenbäume verfremdet er in seinen Fotografien durch Negativ-Umkehrung und starke Vergrößerung. Mirela Anura begrüßt die Besucher am Sonntag, 14. und 28. November, und am 5. Dezember von 14 bis 17 Uhr. Sie bedient sich einer poetischen Ausdrucksweise, schneidet große Papiersegel zu feinen Netzen. Am Sonntag, 4. Dezember steht Maria Gilges von 14 bis 17 Uhr für Fragen zur Verfügung. Sie übermalt und collagiert alte Fotografien und erschafft so neue Werke.