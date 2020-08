Kinder gestalten Skulpturen in Düsseldorf : Kinder gestalten Skulpturen in Bilk

Bilk Ist es ein Gesicht oder vielleicht doch eher eine Tierschnauze? Der Phantasie des Betrachters sind bei den Skulpturen keine Grenzen gesetzt, die beim BauKinderKultur-Projekt in Bilk entstanden sind.

Drei riesige Skulpturen stehen zurzeit in den Räumen des „Atelier am Eck“ in Bilk. Auf den ersten Blick sehen die Kunstwerke aus wie große Felsen, doch bei längerem Hinsehen springt die Phantasie an, und man erkennt ein Gesicht oder eine Tierschnauze. Rund 25 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren haben im Rahmen des Projekts „BauKinderKultur“ an den Kunstwerken gearbeitet.